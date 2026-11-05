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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 100
An-Nisa
১০০
৪:১০০
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
وَمَنْ
یُّهَاجِرْ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
یَجِدْ
فِی
الْاَرْضِ
مُرٰغَمًا
كَثِیْرًا
وَّسَعَةً ؕ
وَمَنْ
یَّخْرُجْ
مِنْ
بَیْتِهٖ
مُهَاجِرًا
اِلَی
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
ثُمَّ
یُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ
فَقَدْ
وَقَعَ
اَجْرُهٗ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟۠
যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরাত করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য প্রাপ্ত হবে; এবং যে ব্যক্তি নিজের গৃহ হতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে হিজরাত করে বের হয়, অতঃপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে তার সাওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
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