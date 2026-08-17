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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৯
An-Naml
৮৯
২৭:৮৯
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَنْ
جَآءَ
بِالْحَسَنَةِ
فَلَهٗ
خَیْرٌ
مِّنْهَا ۚ
وَهُمْ
مِّنْ
فَزَعٍ
یَّوْمَىِٕذٍ
اٰمِنُوْنَ
۟
যারা সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান, সেদিন তারা ভীতি শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে।
তাফসির
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Al-Sa'di
27:88 27:89 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения Судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыплются, а затем и вовсе будут рассеяны по миру, словно их никогда и не было. Аллах ведает об этом и обо всем, что вы творите. Именно поэтому вы получите воздаяние за все совершенные вами деяния. Затем Всевышний Аллах охарактеризовал обещанное им воздаяние и сказал: