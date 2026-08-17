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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৯
An-Naml
৮৯
২৭:৮৯
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَنْ
جَآءَ
بِالْحَسَنَةِ
فَلَهٗ
خَیْرٌ
مِّنْهَا ۚ
وَهُمْ
مِّنْ
فَزَعٍ
یَّوْمَىِٕذٍ
اٰمِنُوْنَ
۟
যারা সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান, সেদিন তারা ভীতি শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم بين كيفية جزائه فقال:
{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ }
اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية
{ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا }
هذا أقل التفضيل
{ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ }
أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم.