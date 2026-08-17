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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৮
An-Naml
৮৮
২৭:৮৮
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَی
الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا
جَامِدَةً
وَّهِیَ
تَمُرُّ
مَرَّ
السَّحَابِ ؕ
صُنْعَ
اللّٰهِ
الَّذِیْۤ
اَتْقَنَ
كُلَّ
شَیْءٍ ؕ
اِنَّهٗ
خَبِیْرٌ
بِمَا
تَفْعَلُوْنَ
۟
তুমি পর্বতগুলোকে দেখ আর মনে কর তা অচল, কিন্তু সেগুলো চলমান হবে যেমন মেঘমালা চলে। এটা আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করেছেন যথাযথ। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷