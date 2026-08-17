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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৭
An-Naml
৮৭
২৭:৮৭
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَیَوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَفَزِعَ
مَنْ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ
فِی
الْاَرْضِ
اِلَّا
مَنْ
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
وَكُلٌّ
اَتَوْهُ
دٰخِرِیْنَ
۟
আর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন যারা আকাশে আছে আর যারা যমীনে আছে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছে করবেন তারা বাদে। সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনয়ে অবনত হয়ে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Аллах напомнил Своим рабам об ужасах Судного дня. Это будет день великих испытаний, великой скорби и великой тревоги. Все творения Аллаха будут охвачены беспокойством и страхом. Они будут суетиться, метаться из стороны в сторону, и причиной этого будет дуновение в Рог. Лишь только избранные будут избавлены от страха, поскольку Всевышний Аллах соблаговолит к ним. Все творения предстанут перед Ним униженными и смиренными. Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба» (19:93). В этот ужасный день исчезнут различия между власть имущими и простолюдинами, ибо все они будут унижены и покорны Всемогущему Властелину.