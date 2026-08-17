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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৭
An-Naml
৮৭
২৭:৮৭
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَیَوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَفَزِعَ
مَنْ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ
فِی
الْاَرْضِ
اِلَّا
مَنْ
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
وَكُلٌّ
اَتَوْهُ
دٰخِرِیْنَ
۟
আর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন যারা আকাশে আছে আর যারা যমীনে আছে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছে করবেন তারা বাদে। সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনয়ে অবনত হয়ে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب،
ومزعجات القلوب فقال:
{ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ }
بسبب النفخ فيه
{ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ }
أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له.
{ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ }
ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع.
{ وَكُلٌّ }
من الخلق عند النفخ في الصور
{ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ }
صاغرين ذليلين،
كما قال تعالى:
{ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا }
ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك.