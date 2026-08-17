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তাফসির: An-Naml ২৭:৭৯
An-Naml
৭৯
২৭:৭৯
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلْ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنَّكَ
عَلَی
الْحَقِّ
الْمُبِیْنِ
۟
কাজেই তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর, তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ههموو كارهكانت تهنها به خوای گهوره بسپێرهو تهنها پشت به خوای گهوره ببهسته [
إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩)
] به دڵنیایى تۆ لهسهر حهقێكی ئاشكرای كه هیچ گومانێكی تیا نیه.