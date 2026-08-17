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তাফসির: An-Naml ২৭:৭৯
An-Naml
৭৯
২৭:৭৯
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلْ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنَّكَ
عَلَی
الْحَقِّ
الْمُبِیْنِ
۟
কাজেই তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর, তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ﴾ ثِقْ بِهِ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِینِ ٧٩﴾ الدِّين الْبَيِّن فَالْعَاقِبَة لَك بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّار ثُمَّ ضَرَبَ أَمْثَالًا لَهُمْ بِالْمَوْتَى والصم وبالعمى فقال