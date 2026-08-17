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তাফসির: An-Naml ২৭:৭৮
An-Naml
৭৮
২৭:৭৮
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
اِنَّ
رَبَّكَ
یَقْضِیْ
بَیْنَهُمْ
بِحُكْمِهٖ ۚ
وَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الْعَلِیْمُ
۟ۙۚ
তোমার প্রতিপালক তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞানের অধিকারী।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت له رۆژى قیامهت بڕیار ئهدات له نێوانیاندا به بڕیارى خۆى بهحهق و دادپهروهری [
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨)
] وه خوای گهوره زۆر بهعیززهت و زانایه.