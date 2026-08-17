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তাফসির: An-Naml ২৭:৭৬
An-Naml
৭৬
২৭:৭৬
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
اِنَّ
هٰذَا
الْقُرْاٰنَ
یَقُصُّ
عَلٰی
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
اَكْثَرَ
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
یَخْتَلِفُوْنَ
۟
নিশ্চয় এ কুরআন সেগুলোর অধিকাংশ বিবৃত করে যে বিষয়ে বানী ইসরাঈল মতভেদ করেছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦)
] به دڵنیایى ئهگهر بهنی ئیسرائیل بگهڕێنهوه بۆ قورئان و ئیمانی پێ بێنن و بیخوێننهوه ئهبینن ههموو ڕووداو و بهسهرهات و شتێكی تیا باسكراوهو ههموو شتێكیان بۆ باس ئهكات و ئهیگێڕێتهوه زیاتر لهوهی كه خۆیان ئیختیلاف و جیاوازیان لهسهری ههیه، وهكو جیاوازى و ناكۆكیان لهسهر عیسى -
صلی الله علیه وسلم
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