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তাফসির: An-Naml ২৭:৭৬
An-Naml
৭৬
২৭:৭৬
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
اِنَّ
هٰذَا
الْقُرْاٰنَ
یَقُصُّ
عَلٰی
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
اَكْثَرَ
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
یَخْتَلِفُوْنَ
۟
নিশ্চয় এ কুরআন সেগুলোর অধিকাংশ বিবৃত করে যে বিষয়ে বানী ইসরাঈল মতভেদ করেছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
إن هذا القرآن يقصُّ على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها.