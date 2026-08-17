প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: An-Naml ২৭:৭৩
An-Naml
৭৩
২৭:৭৩
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَاِنَّ
رَبَّكَ
لَذُوْ
فَضْلٍ
عَلَی
النَّاسِ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
لَا
یَشْكُرُوْنَ
۟
তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت فهزڵ و چاكهی زۆری بهسهر خهڵكیهوه ههیه بهوهی كه پهله ناكات له سزادانیان [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣)
] بهڵام زۆربهیان شوكرانهبژێری ئهم نیعمهت و فهزڵهی خوای گهوره ناكهن.