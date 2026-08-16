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তাফসির: An-Naml ২৭:৭২
An-Naml
৭২
২৭:৭২
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلْ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّكُوْنَ
رَدِفَ
لَكُمْ
بَعْضُ
الَّذِیْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
বল, তোমরা যা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের পিঠের পেছনে এসে গেছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ عَسَىٰۤ أَن یَكُونَ رَدِفَ﴾ قَرُبَ ﴿لَكُم بَعۡضُ ٱلَّذِی تَسۡتَعۡجِلُونَ ٧٢﴾ فَحَصَلَ لَهُمْ الْقَتْل بِبَدْرٍ وَبَاقِي الْعَذَاب يَأْتِيهِمْ بَعْد الْمَوْت