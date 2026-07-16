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An-Naml
৫৮
২৭:৫৮
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَاَمْطَرْنَا
عَلَیْهِمْ
مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ
مَطَرُ
الْمُنْذَرِیْنَ
۟۠
আর আমি তাদের উপর বর্ষিয়ে ছিলাম এক ভয়ংকর বৃষ্টি। ভীতি প্রদর্শিতদের উপর এ বৃষ্টি ছিল কতই না মন্দ!
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره بهدڕهوشتانى بهردباران كرد} [
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)
] وه له ئاسمانهوه بهردبارانمان كردن كه ئهمه خراپترین بهردباران كردن بوو بۆ ئهو كهسانهی كه ئاگادار كرانهوه بهڵام ئاگاداركردنهوهیان قبووڵ نهكرد.