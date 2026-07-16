প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
৫০
২৭:৫০
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُوْا
مَكْرًا
وَّمَكَرْنَا
مَكْرًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
তারা এক চক্রান্ত করেছিল আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَكَرُوا مَكْرًا
] ئهمانه نهخشهو پیلانیان دانا [
وَمَكَرْنَا مَكْرًا
] خوای گهورهش له دژی ئهوان و لهبهرامبهر نهخشهو پیلانى ئهوان نهخشهو پیلانی بۆ دانان [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)
] بهڵام ئهمان ههستیان نهكرد به نهخشهو پیلانی خوای گهوره.