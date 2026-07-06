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An-Naml
৩৪
২৭:৩৪
قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون ٣٤
قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤
قَالَتْ
اِنَّ
الْمُلُوْكَ
اِذَا
دَخَلُوْا
قَرْیَةً
اَفْسَدُوْهَا
وَجَعَلُوْۤا
اَعِزَّةَ
اَهْلِهَاۤ
اَذِلَّةً ۚ
وَكَذٰلِكَ
یَفْعَلُوْنَ
۟
সে বলল- ‘রাজারা যখন কোন জনপদে ঢুকে তখন বিপর্যয় ডেকে আনে এবং তথাকার সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করে ছাড়ে আর এরাও তাই করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
] ئافرهته پاشاكه وتی: ئهوهی من بزانم به دڵنیایى مهلیك و پاشاكان ئهگهر بچنه ههر شارو دێیهكهوهو به زۆر داگیرى بكهن كاول و وێرانی ئهكهن [
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
] وه كهسانى به عیززهت و دهسهڵاتداران بێ¬ڕێزو زهلیل ئهكهن به كوشتن و دیل گرتن [
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)
] وه بهردهوامیش ئهمه پیشهیانه، واته: ئهگهر ئهمه مهلیك بێت و بیهوێ داگیری بكات ئاوامان بهسهر دێت.