প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
৩৩
২৭:৩৩
قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين ٣٣
قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍۢ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍۢ شَدِيدٍۢ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣
قَالُوْا
نَحْنُ
اُولُوْا
قُوَّةٍ
وَّاُولُوْا
بَاْسٍ
شَدِیْدٍ ۙ۬
وَّالْاَمْرُ
اِلَیْكِ
فَانْظُرِیْ
مَاذَا
تَاْمُرِیْنَ
۟
তারা বলল- ‘আমরা শক্তির অধিকারী ও কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু সিন্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী আপনিই, কাজেই চিন্তা করে দেখুন, আপনি কী আদেশ করবেন।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ
] ڕاوێژكاران و پیاوماقوڵانیش له وهڵامدا وتیان: ئێمه زۆر بههێزین له ژمارهو كهرهستهكانی جهنگدا [
وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ
] وه له جهنگ و رووبهڕووبوونهوهدا زۆر ئازا و بههێزین ئهتوانین بهرگری له خۆمان بكهین [
وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
] بهڵام دوا بڕیاریش بۆ لای تۆ ئهگهڕێتهوه [
فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣)
] خۆت بزانه چ بڕیارێك ئهدهیت و چ فهرمانێك ئهدهی ئێمه گوێ ئهگرین و گوێڕایهڵتین