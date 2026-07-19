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An-Najm
২৫
৫৩:২৫
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلّٰهِ
الْاٰخِرَةُ
وَالْاُوْلٰی
۟۠
কেননা আল্লাহই পরকাল আর ইহকালের মালিক।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥)
] كاروبارى قیامەت و دونیا هەر بەدەست خوای گەورەیەو بە تەنها خۆى هەڵسوكەوتى تێدا دەكات و بەدەست ئەو بتانە نییە.