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An-Najm
১৭
৫৩:১৭
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
الْبَصَرُ
وَمَا
طَغٰی
۟
(নবীর) দৃষ্টি ভ্রমও ঘটেনি, সীমা ছাড়িয়েও যায়নি।
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হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى }
أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده
{ وَمَا طَغَى }
أي: وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه،وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم، الذي فاق فيه الأولين والآخرين،
فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور:
إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم.