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An-Najm
১৫
৫৩:১৫
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِنْدَهَا
جَنَّةُ
الْمَاْوٰی
۟ؕ
যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)
] وە لەوێش بەهەشت هەیە كە شوێنی مانەوەی باوەڕدارانە .