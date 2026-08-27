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তাফসির: An-Naba ৭৮:৫
An-Naba
৫
৭৮:৫
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
আবার বলছি, কক্ষনো না (তাদের ধারণা একেবারে অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারপর বলি কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে।