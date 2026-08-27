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তাফসির: An-Naba ৭৮:৪
An-Naba
৪
৭৮:৪
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
কক্ষনো না, (তারা যা ধারণা করে তা একেবারে, অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
"كلا سيعلمون"
"كلا"
نفي لقولهم،
"سيعلمون"
عاقبة حين تنكشف الأمور.