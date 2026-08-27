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তাফসির: An-Naba ৭৮:৩
An-Naba
৩
৭৮:৩
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।
তাফসির
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
فإن قلت : قد زعمت أن الضمير فى ( يَتَسَآءَلُونَ ) للكفار ، فما تصنع بقوله : ( الذي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) ؟ قلت : كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث ، ومنهم من يشك .وقيل : الضمير للمسلمين والكافرين جميعا ، وكانوا جميعا يسألون عنه ، أما المسلم فليزداد خشية واستعدادا ، وأما الكافر فليزداد استهزاء . .