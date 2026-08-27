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তাফসির: An-Naba ৭৮:২
An-Naba
২
৭৮:২
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
النَّبَاِ
الْعَظِیْمِ
۟ۙ
(ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) সেই মহা সংবাদের বিষয়ে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢)
] ئایا دهربارهی ههواڵه ههره گهورهكه پرسیار ئهكهن كه بریتییه له قورئان، یاخود بریتییه له زیندوو بوونهوه.