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তাফসির: An-Naba ৭৮:২
An-Naba
২
৭৮:২
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
النَّبَاِ
الْعَظِیْمِ
۟ۙ
(ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) সেই মহা সংবাদের বিষয়ে,
তাফসির
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Tafsir Muyassar
78:2 78:3 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.