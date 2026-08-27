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তাফসির: An-Naba ৭৮:১১
An-Naba
১১
৭৮:১১
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
78:11 78:15 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой.