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তাফসির: An-Naba ৭৮:১০
An-Naba
১০
৭৮:১০
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَّجَعَلْنَا
الَّیْلَ
لِبَاسًا
۟ۙ
রাতকে করেছি আবরণ,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)
] وه به تاریكی شهویش داتانئهپۆشین بۆ ئهوهی له شهودا پشوو بدهن، وه شهومان وا لێ كردووه كه هێمن و ئارام بێ.