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তাফসির: An-Naba ৭৮:১
An-Naba
১
৭৮:১
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
লোকেরা কোন বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (نهبهء) (واته: ههواڵ) سوورهتێكى مهككى یهو (٤٠) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)
] خوای گهوره ئینكاری ئهكات له موشریكان كه پرسیار ئهكهن سهبارهت به ڕۆژی قیامهت (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) واته: دهربارهی چ شتێك پرسیار ئهكهن.