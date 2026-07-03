প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
003

. সূরা Ali 'Imran

ইমরানের পরিবার

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Ali 'Imran অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ। দ্বারা অনুবাদ Burhan Muhammad-Amin.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩:১
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
‌چه‌ند پیتێك له سه‌ره‌تای هه‌ندێ له سووره‌ته‌كانی قورئاندا هاتوون ژماره‌یان (١٤) پیته‌، نیوه‌ی كۆی پیته‌كانی زمانی عه‌ره‌بین، بۆ سه‌لماندنی (اعجاز) و مه‌زنی و گرنگی قورئان كه له توانای هیچ كه‌سدا نیه به‌و پیتانه كتێبێكی ئاوا بێ وێنه دابنێت، به‌راده‌یه‌ك هه‌تا ئه‌گه‌ر هه‌موو گرۆی ئاده‌میزاد و په‌ری كۆببنه‌وه بۆ ئه‌و مه‌به‌سته بێگومان ناتوانن، هه‌روه‌ها چه‌نده‌ها نهێنی تریشی تێدایه‌، زاناكان له هه‌ندێكی دواون، هه‌ندێكیشیان وتوویانه‌: هه‌ر خوا خۆی زانایه به نهێنی ئه‌و پیتانه‌.
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন