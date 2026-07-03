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003

. সূরা Ali 'Imran

ইমরানের পরিবার

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Ali 'Imran অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ। দ্বারা অনুবাদ King Fahad Quran Complex.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩:১
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۙ
Alif Lām Mīm.
তাফসির
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