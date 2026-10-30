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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 40
Al-Qiyamah
৪০
৭৫:৪০
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
اَلَیْسَ
ذٰلِكَ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنْ
یُّحْیِ
الْمَوْتٰى
۟۠
এহেন স্রষ্টা কি মৃতকে আবার জীবিত করতে সক্ষম নন?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷