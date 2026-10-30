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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 38
Al-Qiyamah
৩৮
৭৫:৩৮
ثم كان علقة فخلق فسوى ٣٨
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨
ثُمَّ
كَانَ
عَلَقَةً
فَخَلَقَ
فَسَوّٰى
۟ۙ
তারপর সে হল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুবিন্যস্ত করলেন।
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