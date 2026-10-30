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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 30
Al-Qiyamah
৩০
৭৫:৩০
الى ربك يوميذ المساق ٣٠
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ٣٠
اِلٰى
رَبِّكَ
یَوْمَىِٕذِ
لْمَسَاقُ
۟ؕ۠
সেদিন (সব কিছুর) যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকের পানে।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷