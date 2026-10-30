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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 28
Al-Qiyamah
২৮
৭৫:২৮
وظن انه الفراق ٢٨
وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ٢٨
وَّظَنَّ
اَنَّهُ
الْفِرَاقُ
۟ۙ
সে (অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তি) মনে করবে যে, (দুনিয়া হতে) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে।
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Tafsir Fathul Majid
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