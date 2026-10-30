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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 26
Al-Qiyamah
২৬
৭৫:২৬
كلا اذا بلغت التراقي ٢٦
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ٢٦
كَلَّاۤ
اِذَا
بَلَغَتِ
التَّرَاقِیَ
۟ۙ
(তোমরা যে ভাবছ ক্বিয়ামত হবে না সেটা) কক্ষনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠে এসে পৌঁছবে,
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Tafsir Fathul Majid
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