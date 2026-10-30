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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 20
Al-Qiyamah
২০
৭৫:২০
كلا بل تحبون العاجلة ٢٠
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢٠
كَلَّا
بَلْ
تُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ
۟ۙ
(আবার পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আল্লাহ বলছেন) না, প্রকৃতপক্ষে তোমরা ইহজীবনকেই ভালবাস,
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
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