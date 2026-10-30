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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 19
Al-Qiyamah
১৯
৭৫:১৯
ثم ان علينا بيانه ١٩
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ١٩
ثُمَّ
اِنَّ
عَلَیْنَا
بَیَانَهٗ
۟ؕ
অতঃপর তা (ওয়াহীয়ে খফী বা প্রচ্ছন্ন ওয়াহীর মাধ্যমে) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমারই দায়িত্ব।
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