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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 14
Al-Qiyamah
১৪
৭৫:১৪
بل الانسان على نفسه بصيرة ١٤
بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ ١٤
بَلِ
الْاِنْسَانُ
عَلٰی
نَفْسِهٖ
بَصِیْرَةٌ
۟ۙ
আসলে মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে চাক্ষুসভাবে অবগত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷