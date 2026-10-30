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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Qiyamah আয়াহ 13
Al-Qiyamah
১৩
৭৫:১৩
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
یُنَبَّؤُا
الْاِنْسَانُ
یَوْمَىِٕذٍۭ
بِمَا
قَدَّمَ
وَاَخَّرَ
۟ؕ
সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সে কী (‘আমাল) আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷