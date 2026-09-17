Al-Sa'di তাফসীর: Al-Qasas আয়াহ 79

Тем временем Карун продолжал упрямо отвергать истину и бесчинствовать. Он отказывался прислушаться к добрым советам своих соплеменников, потому что был высокомерным и самодовольным грешником. А дарованное ему богатство еще больше обольщало этого нечестивца. Однажды он вышел к своему народу во всем великолепии. Он долго готовился к тому, чтобы предстать перед своими соплеменниками, и нарядился в самое роскошное и дорогое убранство. Его восхитительный вид привлек взоры израильтян, а его великолепный наряд покорил сердца его соплеменников. Когда же люди принялись обсуждать его убранство, они разделились на две группы, потому что каждый стал говорить в зависимости от своих помыслов и устремлений. Люди, которые жаждали мирских благ, сказали: «Как бы нам хотелось овладеть подобными благами!» Помыслы и устремления этих людей были связаны исключительно с мирскими удовольствиями. Земное богатство было пределом их желаний, потому что они не хотели ничего иного. Они решили, что Карун был наделен великим уделом, и они оказались бы правы, если бы не существовало Последней жизни. Карун обладал всеми земными благами, которые только может приобрести человек, и мог удовлетворить любое свое желание. Вот почему некоторые решили, что он обладает великим уделом. Это были люди, которых беспокоило только благосостояние в мирской жизни. Это были люди с жалкими и ничтожными устремлениями, которые не ставили перед собой высоких целей и не имели духовных ценностей.