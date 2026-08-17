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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৪
Al-Qasas
৪
২৮:৪
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
اِنَّ
فِرْعَوْنَ
عَلَا
فِی
الْاَرْضِ
وَجَعَلَ
اَهْلَهَا
شِیَعًا
یَّسْتَضْعِفُ
طَآىِٕفَةً
مِّنْهُمْ
یُذَبِّحُ
اَبْنَآءَهُمْ
وَیَسْتَحْیٖ
نِسَآءَهُمْ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
مِنَ
الْمُفْسِدِیْنَ
۟
বস্তুতঃ ফেরাউন দেশে উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল আর সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে দুর্বল করে রেখেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний начал сказание о Мусе и Фараоне словами о том, что последний возгордился на земле. Он правил великим царством, обладал огромной властью и руководил несметными полчищами. Это породило в нем высокомерие и заносчивость, но в действительности не ставило его выше остальных. Фараон деспотично правил своей страной, разделив ее жителей на сословия. Он поступал со своими подданными, потакая своим желаниям. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Исраила. Тем не менее, именно этот народ снискал благоволение Аллаха и был превознесен над остальными. Египетский владыка должен был почитать и уважать их, но он делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда не сумеют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, что порабощенный народ может, подняв бунт, захватить власть. Для того чтобы обезопасить свой престол, он убивал сынов Исраила и оставлял в живых только их дочерей. Воистину, он был одним из тех, кто творил нечестие, ведь он не стремился к благочестию ни в религии, ни в мирских делах.