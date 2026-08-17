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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৩৩
Al-Qasas
৩৩
২৮:৩৩
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
اِنِّیْ
قَتَلْتُ
مِنْهُمْ
نَفْسًا
فَاَخَافُ
اَنْ
یَّقْتُلُوْنِ
۟
মূসা বলল- ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, কাজেই আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿قالَ رَبِّ إنِّي قَتَلْتُ مِنهم نَفْسًا فَأخافُ أنْ يَقْتُلُونِ﴾ جَرى التَّأْكِيدُ عَلى الغالِبِ في اسْتِعْمالِ أمْثالِهِ مِنَ الأخْبارِ الغَرِيبَةِ لِيَتَحَقَّقَ السّامِعُ وُقُوعَها، وإلّا فَإنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ لَمّا قالَ لَهُ ”اضْمُمْ إلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهَبِ“ . والمَعْنى: فَأخافَ أنْ يَذْكُرُوا قَتْلِيَ القِبْطِيَّ فَيَقْتُلُونِي. فَهَذا كالِاعْتِذارِ وهو يَعْلَمُ أنَّ رِسالَةَ اللَّهِ لا يُتَخَلَّصُ مِنها بِعُذْرٍ، ولَكِنَّهُ أرادَ أنْ يَكُونَ في أمْنٍ إلَهِيٍّ مِن أعْدائِهِ. فَهَذا تَعْرِيضٌ بِالدُّعاءِ، ومُقَدِّمَةٌ لِطَلَبِ تَأْيِيدِهِ بِهارُونَ أخِيهِ.