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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৩২
Al-Qasas
৩২
২৮:৩২
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
اُسْلُكْ
یَدَكَ
فِیْ
جَیْبِكَ
تَخْرُجْ
بَیْضَآءَ
مِنْ
غَیْرِ
سُوْٓءٍ ؗ
وَّاضْمُمْ
اِلَیْكَ
جَنَاحَكَ
مِنَ
الرَّهْبِ
فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ
مِنْ
رَّبِّكَ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
وَمَلَاۡىِٕهٖ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَوْمًا
فٰسِقِیْنَ
۟
তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, তা দোষমুক্ত জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসবে, ভয় থেকে রক্ষার্থে তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এ দু’টি হল ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ, নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موعجيزهيهكى ترى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
] وه دهستت بخهره ناو ملوانی قهمیسهكهتهوه [
تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
] كه دهستت دهرئهكهی زۆر سپی و جوانهو وهكو مانگى چوارده دهدرهوشێتهوه، ئهمهیش موعجیزهیهكی تره (موسى -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی كهسێكی ئهسمهر بووه وهكو له بوخاریدا هاتووه) [
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
] بهبێ ئهوهی كه بهڵهك یاخود گهڕوگول بێت [
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
] وه كه ترسایت ههردوو دهستت كۆبكهوهو بیخهره سهر دڵت ترست نامێنێت و دڵئارام دهبیت (كه فیرعهونى ببینیایه دهترسا بهڵام كه واى دهكرد خواى گهوره ترسى دهخسته دڵى فیرعهونهوهو فیرعهون زۆر له موسى دهترساو وهكو گوێدرێژ میزى دهكرده ژێر خۆى) [
فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
] ئهمه دوو بهڵگهو حوجهو موعجیزهیه له پهروهردگارتهوه بۆ تۆ تا بڕۆی بۆ لای فیرعهون و دهسهڵاتدارانى [
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢)
] بهڕاستی ئهوان قهومێك بوون له گوێڕایهڵى خواى گهوره دهرچوو بوون.