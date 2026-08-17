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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৩২
Al-Qasas
৩২
২৮:৩২
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
اُسْلُكْ
یَدَكَ
فِیْ
جَیْبِكَ
تَخْرُجْ
بَیْضَآءَ
مِنْ
غَیْرِ
سُوْٓءٍ ؗ
وَّاضْمُمْ
اِلَیْكَ
جَنَاحَكَ
مِنَ
الرَّهْبِ
فَذٰنِكَ
بُرْهَانٰنِ
مِنْ
رَّبِّكَ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
وَمَلَاۡىِٕهٖ ؕ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَوْمًا
فٰسِقِیْنَ
۟
তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, তা দোষমুক্ত জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসবে, ভয় থেকে রক্ষার্থে তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এ দু’টি হল ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ, নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
(ص-١١٥)﴿فَذانِكَ بُرْهانانِ مِن رَبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ إنَّهم كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ﴾ تَفْرِيعٌ عَلى قَوْلِهِ ”﴿واضْمُمْ إلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهَبِ﴾“ والإشارَةُ إلى العَصا، وبَياضِ اليَدِ. والبُرْهانُ: الحُجَّةُ القاطِعَةُ. و”مِن“ لِلِابْتِداءِ، و”إلى“ لِلِانْتِهاءِ المَجازِيِّ، أيْ حُجَّتانِ عَلى أنْ أُرْسِلَ بِهِما إلَيْهِمْ. وجُمْلَةُ ﴿إنَّهم كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ﴾ [النمل: ١٢] تَعْلِيلٌ لِجُمْلَةِ ﴿فَذانِكَ بُرْهانانِ مِن رَبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ﴾ لِتَضَمُّنِها أنَّهم بِحَيْثُ يُقْرَعُونَ بِالبَراهِينِ فَبَيَّنَ أنَّ سَبَبَ ذَلِكَ تَمَكَّنُ الكُفْرِ مِن نُفُوسِهِمْ حَتّى كانَ كالجِبِلَّةِ فِيهِمْ وبِهِ قِوامُ قَوْمِيَّتِهِمْ لِما يُؤْذِنُ بِهِ قَوْلُهُ ”كانُوا“ . قَوْلُهُ ”قَوْمًا“ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤] في سُورَةِ البَقَرَةِ. والفِسْقُ: الإشْراكُ بِاللَّهِ. وقَرَأ الجُمْهُورُ (فَذانِكَ) بِتَخْفِيفِ النُّونِ مِن (ذانِكَ) عَلى الأصْلِ في التَّثْنِيَةِ. وقَرَأهُ ابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو ورُوَيْسٌ عَنْ يَعْقُوبَ بِتَشْدِيدِ نُونِ (فَذانِكَ) وهي لُغَةُ تَمِيمٍ وقَيْسٍ. وعَلَّلَها النَّحْوِيُّونَ بِأنَّ تَضْعِيفَ النُّونِ تَعْوِيضٌ عَلى الألْفِ مِن (ذا) و(تا) المَحْذُوفَةِ لِأجْلِ صِيغَةِ التَّثْنِيَةِ. وفي الكَشّافِ: أنَّ التَّشْدِيدَ عِوَضٌ عَنْ لامِ البُعْدِ الَّتِي تَلْحَقُ اسْمَ الإشارَةِ فَلِذَلِكَ قالَ (فالمُخَفَّفُ مُثَنّى ذاكَ والمُشَدَّدُ مُثَنّى ذَلِكَ) . وهَذا أحْسَنُ.