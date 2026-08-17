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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৩
Al-Qasas
৩
২৮:৩
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتْلُوْا
عَلَیْكَ
مِنْ
نَّبَاِ
مُوْسٰی
وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ
لِقَوْمٍ
یُّؤْمِنُوْنَ
۟
আমি মূসা ও ফিরআউনের কাহিনী হতে কিছু তোমার কাছে সত্যিকারভাবে বিবৃত করছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Одним из повествований, которые занимают важное место в Коране, является история о Мусе и Фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих сурах, однако наиболее подробно она изложена именно здесь. Всевышний рассказал нам о Мусе и Фараоне сущую правду. Это удивительное и замечательное сказание было ниспослано для верующих людей, ибо только твердая вера заставляет рабов размышлять над откровениями, принимать их всей душой и руководствоваться ими в соответствующих обстоятельствах. Благодаря этому вера и убежденность людей усиливаются, и они обретают еще большее благочестие. Что же касается всех остальных, то они не извлекают из коранических повествований никакой пользы. Более того, они лишаются последней возможности оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Они не достойны идти прямым путем, и поэтому Всевышний Аллах охраняет Свое последнее писание от их грязных рук, не позволяя им понять его великий смысл.