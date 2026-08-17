প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Qasas ২৮:১৮
Al-Qasas
১৮
২৮:১৮
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَاَصْبَحَ
فِی
الْمَدِیْنَةِ
خَآىِٕفًا
یَّتَرَقَّبُ
فَاِذَا
الَّذِی
اسْتَنْصَرَهٗ
بِالْاَمْسِ
یَسْتَصْرِخُهٗ ؕ
قَالَ
لَهٗ
مُوْسٰۤی
اِنَّكَ
لَغَوِیٌّ
مُّبِیْنٌ
۟
শহরে তার সকাল হল ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। হঠাৎ সে শুনল যে লোকটি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল (আবার) সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল- ‘তুমি প্রকাশ্যই একজন বেওকুফ লোক।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] له كاتی بهیانیدا هاته ناو شارهوه بهڵام ئهترسا وه چاوى ئهگێڕاو چاودێری ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه (ئهمه ترسێكی سروشتیهو ئاساییهو تاوان نیه، له دوژمن ئهترسا نهوهكو تۆڵهی لێ بسهننهوه) [
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
] ههر ئهو پیاوه بهنی ئیسرائیلییهی كه دوێنێ داوای سهرخستنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كرد دیسانهوه لهگهڵ كهسێكی تری (قيبطي)دا شهڕێتی كه ئهو (قيبطي)يه دیسان ئهیهوێ بێگارى پێ بكات و به زۆر ئیشی پێ بكات و پارهی پێ نهدات و زوڵمی لێ بكات، دیسان هاواری كردو داوای فریاكهوتنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو وتی: ئهی موسى فریام بكهوهو سهرمبخه بهسهر ئهم (قيبطي)يهدا [
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (١٨)
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كه بینی ههمان پیاوه كه بههۆی ئهوهوه دوێنێ كهسێكی كوشت، وتی: بهڕاستی تۆ كهسێكی زۆر گومڕایت و خراپهت ئاشكرایه، لهبهر ئهوهی بوویته هۆی ئهوهی كه من دوێنێ كهسێك بكوژم، ئێستاش ئهتهوێ بێم كهسێكی تر بكوژم.