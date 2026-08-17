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তাফসির: Al-Qasas ২৮:১৪
Al-Qasas
১৪
২৮:১৪
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
اَشُدَّهٗ
وَاسْتَوٰۤی
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল আর পূর্ণ পরিণত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных способностей в возрасте около сорока лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Он вознаграждает тех, кто искренне поклоняется Ему и делает добро Его творениям. В качестве вознаграждения Всевышний Аллах дарует им знания и мудрость, и чем лучше бывают их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали о совершенстве его набожности и добродетели.