প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Qasas ২৮:১৪
Al-Qasas
১৪
২৮:১৪
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
اَشُدَّهٗ
وَاسْتَوٰۤی
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল আর পূর্ণ পরিণত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا دهبێت به پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى
] وه كاتێك كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بالغ بوو وه پێگهیشت و دروست كردنی ڕێك و دامهزراو بوو [
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
] حوكممان پێی بهخشی واته: پێغهمبهرایهتی، وه تێگهیشتن له دین و زانیاریمان پێی بهخشی [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤)
] وه بهم شێوازه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه ههروهكو چۆن پاداشتی دایكی موسامان دایهوه.