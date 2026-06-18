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Al-Qalam
৪১
৬৮:৪১
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
اَمْ
لَهُمْ
شُرَكَآءُ ۛۚ
فَلْیَاْتُوْا
بِشُرَكَآىِٕهِمْ
اِنْ
كَانُوْا
صٰدِقِیْنَ
۟
অথবা তাদের কি শরীক উপাস্য আছে, থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে হাজির করুক- তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে।
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