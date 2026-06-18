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Al-Qalam
৪০
৬৮:৪০
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
سَلْهُمْ
اَیُّهُمْ
بِذٰلِكَ
زَعِیْمٌ
۟ۚۛ
তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর (আল্লাহ যে তাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ) এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি জামিনদার (গ্যারান্টর)?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتیان بكهو پرسیاریان لێ بكهو بزانه كێ كهفالهت و زهمانهت و مسۆگهری ئهم شته ئهكات و كێیه ئهم شتهی بۆ مسۆگهر كردوون؟ بێگومان كهس نیه و لهخۆیانهوه قسه ئهكهن.